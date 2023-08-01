Каталог Компанија
Vectara
Vectara Плате

Распон плата Vectara је од $120,600 у годишњој укупној компензацији за Prodaja на доњем крају до $180,900 за Naučnik podataka на горњем крају. Последње ажурирање: 8/24/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $159K
Naučnik podataka
$181K
Prodaja
$121K

Често постављана питања

The highest paying role reported at Vectara is Naučnik podataka at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $180,900. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Vectara is $158,750.

