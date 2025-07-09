Direktorijum kompanija
Vast Space
Vast Space Plate

Plate Vast Space kreću se od $153,000 ukupne kompenzacije godišnje za Регрутер na nižem nivou do $184,116 za Хардверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Vast Space. Poslednja izmena: 9/14/2025

$160K

Хардверски Инжењер
$184K
Регрутер
$153K
Софтверски Инжењер
$167K

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Vast Space je Хардверски Инжењер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $184,116. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Vast Space je $166,600.

