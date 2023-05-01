VAST Data Plate

Direktorijum kompanija
Plate VAST Data kreću se od $124,443 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $741,411 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u VAST Data. Poslednja izmena: 9/14/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $124K
Кастомер Сервис
$150K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$741K

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji VAST Data, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

