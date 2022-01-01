Direktorijum kompanija
Varonis
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Varonis Plate

Plate Varonis kreću se od $64,675 ukupne kompenzacije godišnje za Сајберсекјурити Аналитичар na nižem nivou do $203,732 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Varonis. Poslednja izmena: 9/14/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $151K

Backend softverski inženjer

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $204K
Продаја
Median $110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Информациони Технолог (ИТ)
$84.6K
Маркетинг
$134K
Продукт Менаџер
$204K
Регрутер
$66.5K
Сејлс Инжењер
$131K
Сајберсекјурити Аналитичар
$64.7K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

The highest paying role reported at Varonis is Продукт Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $203,732. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Varonis is $125,409.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Varonis

Srodne kompanije

  • Conduent
  • MyCase
  • Mastech Digital
  • Acxiom
  • Altium
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi