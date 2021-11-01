Direktorijum kompanija
Varicent
Varicent Plate

Plate Varicent kreću se od $8,654 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $141,924 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Varicent. Poslednja izmena: 9/14/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $86.2K

Full-Stack softverski inženjer

Inženjer osiguranja kvaliteta (QA)

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $142K
Продукт Менаџер
Median $94.3K

Бизнис Аналитичар
$73.9K
Дата Аналитичар
$8.7K
Дата Сајентист
$114K
Маркетинг
$84.4K
Продукт Дизајнер
$101K
Продаја
$92.4K
Tehnički Menadžer Naloga
$92K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Varicent je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $141,924. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Varicent je $92,181.

