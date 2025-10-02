Direktorijum kompanija
ValueLabs
  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

  • United Kingdom

ValueLabs Софтверски Инжењер Plate u United Kingdom

Софтверски Инжењер kompenzacija in United Kingdom u ValueLabs iznosi £44.6K po year za Senior Software Engineer. Medijana year kompenzacionog paketa in United Kingdom iznosi £44.8K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete ValueLabs. Poslednje ažuriranje: 10/2/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
Software Engineer
(Početni nivo)
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£44.6K
£44.6K
£0
£0
Analyst QE
£ --
£ --
£ --
£ --
Team Lead
£ --
£ --
£ --
£ --
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate za praksu

Uključeni Nazivi

Full-Stack softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Софтверски Инжењер poziciju u ValueLabs in United Kingdom iznosi £45,026 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u ValueLabs za Софтверски Инжењер poziciju in United Kingdom je £44,836.

