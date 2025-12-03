Direktorijum kompanija
USPTO
Prosečna Tehnički Pisac ukupna kompenzacija in United States u USPTO kreće se od $62K do $90.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete USPTO. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$71.1K - $81.1K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$62K$71.1K$81.1K$90.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u USPTO?

Najveći paket kompenzacije za Tehnički Pisac poziciju u USPTO in United States iznosi $90,270 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u USPTO za Tehnički Pisac poziciju in United States je $61,965.

Drugi resursi

