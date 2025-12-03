Direktorijum kompanija
USPTO Menadžer Poslovnih Operacija Plate

Prosečna Menadžer Poslovnih Operacija ukupna kompenzacija u USPTO kreće se od $157K do $225K po year.

Prosečna ukupna kompenzacija

$180K - $211K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$157K$180K$211K$225K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u USPTO?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Poslovnih Operacija poziciju u USPTO iznosi $224,640 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u USPTO za Menadžer Poslovnih Operacija poziciju je $157,440.

