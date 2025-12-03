Direktorijum kompanija
USPS
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Industrijski Dizajner

  • Sve Industrijski Dizajner plate

USPS Industrijski Dizajner Plate

Prosečna Industrijski Dizajner ukupna kompenzacija in United States u USPS kreće se od $62.3K do $88.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete USPS. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$70.5K - $80.3K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$62.3K$70.5K$80.3K$88.5K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Industrijski Dizajner prijavas u USPS da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u USPS?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Industrijski Dizajner ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Industrijski Dizajner poziciju u USPS in United States iznosi $88,500 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u USPS za Industrijski Dizajner poziciju in United States je $62,250.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za USPS

Srodne kompanije

  • LinkedIn
  • SoFi
  • Databricks
  • Roblox
  • Spotify
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/usps/salaries/industrial-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.