Prosečna Ljudski Resursi ukupna kompenzacija in United States u USI Insurance Services kreće se od $42.4K do $59.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete USI Insurance Services. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$45.9K - $53.3K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$42.4K$45.9K$53.3K$59.3K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u USI Insurance Services?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Ljudski Resursi poziciju u USI Insurance Services in United States iznosi $59,322 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u USI Insurance Services za Ljudski Resursi poziciju in United States je $42,373.

