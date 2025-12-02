Direktorijum kompanija
Prosečna Dizajner Proizvoda ukupna kompenzacija in Spain u UserZoom kreće se od €54.4K do €74.5K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete UserZoom. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$68K - $80.7K
Spain
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$62.7K$68K$80.7K$85.9K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u UserZoom?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Dizajner Proizvoda poziciju u UserZoom in Spain iznosi €74,457 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u UserZoom za Dizajner Proizvoda poziciju in Spain je €54,386.

Drugi resursi

