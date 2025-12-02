Direktorijum kompanija
Prosečna Softverski Inženjer ukupna kompenzacija in Canada u Userful kreće se od CA$30.2K do CA$41.4K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Userful. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$23.6K - $28.1K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$21.8K$23.6K$28.1K$29.9K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Userful in Canada iznosi CA$41,371 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Userful za Softverski Inženjer poziciju in Canada je CA$30,219.

