Prosečna Poslovni Razvoj ukupna kompenzacija in Canada u Userful kreće se od CA$75.4K do CA$108K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Userful. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$62.4K - $73K
Canada
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$54.5K$62.4K$73K$77.7K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Najveći paket kompenzacije za Poslovni Razvoj poziciju u Userful in Canada iznosi CA$107,607 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Userful za Poslovni Razvoj poziciju in Canada je CA$75,417.

