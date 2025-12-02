Direktorijum kompanija
USDA
Prosečna Naučnik Podataka ukupna kompenzacija in United States u USDA kreće se od $103K do $145K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete USDA. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$112K - $136K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$103K$112K$136K$145K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u USDA?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Naučnik Podataka poziciju u USDA in United States iznosi $144,535 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u USDA za Naučnik Podataka poziciju in United States je $103,417.

