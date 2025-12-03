Direktorijum kompanija
U.S. Naval Academy
U.S. Naval Academy Konsultant za Upravljanje Plate

Prosečna Konsultant za Upravljanje ukupna kompenzacija in United States u U.S. Naval Academy kreće se od $31.6K do $44.9K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete U.S. Naval Academy. Poslednje ažuriranje: 12/3/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$35.9K - $42.5K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$31.6K$35.9K$42.5K$44.9K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u U.S. Naval Academy?

Najveći paket kompenzacije za Konsultant za Upravljanje poziciju u U.S. Naval Academy in United States iznosi $44,850 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u U.S. Naval Academy za Konsultant za Upravljanje poziciju in United States je $31,590.

Drugi resursi

