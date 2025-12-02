Direktorijum kompanija
Prosečna Menadžer Tehničkih Programa ukupna kompenzacija in United States u U.S. Government kreće se od $166K do $232K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete U.S. Government. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$180K - $218K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$166K$180K$218K$232K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u U.S. Government?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Tehničkih Programa poziciju u U.S. Government in United States iznosi $232,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u U.S. Government za Menadžer Tehničkih Programa poziciju in United States je $166,000.

Drugi resursi

