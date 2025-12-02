Direktorijum kompanija
US Foods
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
US Foods Rekruter Plate

Prosečna Rekruter ukupna kompenzacija in United States u US Foods kreće se od $66.7K do $95.2K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete US Foods. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$76.5K - $89.5K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$66.7K$76.5K$89.5K$95.2K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u US Foods?

Najveći paket kompenzacije za Rekruter poziciju u US Foods in United States iznosi $95,238 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u US Foods za Rekruter poziciju in United States je $66,748.

