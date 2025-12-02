Direktorijum kompanija
U.S Department of State
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plate

U.S Department of State Menadžer Proizvoda Plate

Prosečna Menadžer Proizvoda ukupna kompenzacija in United States u U.S Department of State kreće se od $116K do $168K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete U.S Department of State. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$131K - $153K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$116K$131K$153K$168K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 2 još Menadžer Proizvoda prijavas u U.S Department of State da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u U.S Department of State?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Menadžer Proizvoda ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u U.S Department of State in United States iznosi $168,236 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u U.S Department of State za Menadžer Proizvoda poziciju in United States je $115,927.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za U.S Department of State

Srodne kompanije

  • Netflix
  • SoFi
  • Lyft
  • Dropbox
  • Amazon
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/us-department-of-state/salaries/product-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.