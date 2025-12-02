Direktorijum kompanija
U.S. Chamber of Commerce
U.S. Chamber of Commerce Pravni Plate

Prosečna Pravni ukupna kompenzacija in United States u U.S. Chamber of Commerce kreće se od $106K do $155K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete U.S. Chamber of Commerce. Poslednje ažuriranje: 12/2/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$122K - $139K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$106K$122K$139K$155K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Koji su karijerni nivoi u U.S. Chamber of Commerce?

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Pravni poziciju u U.S. Chamber of Commerce in United States iznosi $154,580 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u U.S. Chamber of Commerce za Pravni poziciju in United States je $106,110.

Drugi resursi

