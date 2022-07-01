Upside Plate

Direktorijum kompanija
Plate Upside kreću se od $54,888 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $251,250 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Upside. Poslednja izmena: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Menadžer Proizvoda
Median $230K
Dizajner Proizvoda
$134K
Rekruter
$153K

Prodaja
Median $140K
Softverski Inženjer
$54.9K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$251K
UX Istraživač
$146K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Upside je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $251,250. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Upside je $146,228.

