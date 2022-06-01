Direktorijum kompanija
Uplers
Uplers Plate

Plate Uplers kreću se od $8,572 ukupne kompenzacije godišnje za Menadžer Projekta na nižem nivou do $108,272 za Konsultant za Upravljanje na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Uplers. Poslednja izmena: 11/16/2025

Softverski Inženjer
Median $32.4K
Menadžer Poslovnih Operacija
$92K
Poslovni Razvoj
$26.2K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
Ljudski Resursi
$12K
Konsultant za Upravljanje
$108K
Dizajner Proizvoda
$31.4K
Menadžer Projekta
$8.6K
Prodaja
$26.4K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Uplers je Konsultant za Upravljanje at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $108,272. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Uplers je $28,886.

