  • Plate
  • Софтверски Инжењер

  • Sve Софтверски Инжењер plate

Backend softverski inženjer Plate

Medijana Backend softverski inženjer kompenzacionog paketa in Canada u Upgrade iznosi CA$178K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Upgrade. Poslednje ažuriranje: 10/7/2025

Medijanski paket
company icon
Upgrade
Software Engineer
Montreal, QC, Canada
Ukupno godišnje
CA$178K
Nivo
Senior
Osnovna plata
CA$178K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u kompaniji
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Upgrade?

CA$225K

Najnoviji podaci o platama
ДодајДодај накнадуДодај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Izvezi podatke

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Upgrade, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji Upgrade, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Backend softverski inženjer poziciju u Upgrade in Canada iznosi CA$327,271 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Upgrade za Backend softverski inženjer poziciju in Canada je CA$177,673.

