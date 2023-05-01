Direktorijum kompanija
Upflow
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Upflow Plate

Plate Upflow kreću se od $60,480 ukupne kompenzacije godišnje za Softverski Inženjer na nižem nivou do $215,324 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Upflow. Poslednja izmena: 11/16/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analitičar Podataka
$103K
Menadžer Proizvoda
$96.7K
Prodaja
$67.7K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

88 23
88 23
Softverski Inženjer
$60.5K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$215K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Upflow je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $215,324. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Upflow je $96,664.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Upflow

Srodne kompanije

  • Amazon
  • Square
  • Airbnb
  • Apple
  • Stripe
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi