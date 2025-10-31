Direktorijum kompanija
University of Michigan
University of Michigan Mašinski Inženjer Plate

Medijana Mašinski Inženjer kompenzacionog paketa in United States u University of Michigan iznosi $62K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete University of Michigan. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Medijanski paket
University of Michigan
Post Doctoral Researcher
Ann Arbor, MI
Ukupno godišnje
$62K
Nivo
-
Osnovna plata
$62K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u University of Michigan?
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Mašinski Inženjer poziciju u University of Michigan in United States iznosi $80,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u University of Michigan za Mašinski Inženjer poziciju in United States je $62,000.

Drugi resursi