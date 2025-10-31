Direktorijum kompanija
University of Melbourne
Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in Australia u University of Melbourne iznosi A$102K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete University of Melbourne. Poslednje ažuriranje: 10/31/2025

Medijanski paket
University of Melbourne
AI Researcher
Melbourne, VI, Australia
Ukupno godišnje
A$102K
Nivo
A
Osnovna plata
A$102K
Stock (/yr)
A$0
Bonus
A$0
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
2 Godine
Koji su karijerni nivoi u University of Melbourne?
+A$89.6K
+A$137K
+A$30.9K
+A$54K
+A$34K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u University of Melbourne in Australia iznosi A$148,452 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u University of Melbourne za Softverski Inženjer poziciju in Australia je A$102,197.

