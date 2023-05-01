Direktorijum kompanija
Univeris
Univeris Plate

Plate Univeris kreću se od $64,457 ukupne kompenzacije godišnje za Сајберсекјурити Аналитичар na nižem nivou do $123,804 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Univeris. Poslednja izmena: 9/14/2025

$160K

Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $124K
Софтверски Инжењер
Median $97.7K
Сајберсекјурити Аналитичар
$64.5K

Солушн Архитекта
$122K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Univeris je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $123,804. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Univeris je $110,031.

