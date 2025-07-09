Direktorijum kompanija
UnitedLex
UnitedLex Plate

Plate UnitedLex kreću se od $11,919 ukupne kompenzacije godišnje za Правни na nižem nivou do $155,220 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u UnitedLex. Poslednja izmena: 9/21/2025

$160K

Правни
$11.9K
Продукт Менаџер
$124K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$155K

Солушн Архитекта
$28K
ЧПП

The highest paying role reported at UnitedLex is Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $155,220. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at UnitedLex is $76,176.

Drugi resursi