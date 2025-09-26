Direktorijum kompanija
United Internet
Medijana Пројект Менаџер kompenzacionog paketa in Germany u United Internet iznosi €83.4K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete United Internet. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025

Medijanski paket
Project Manager
Me, BW, Germany
Ukupno godišnje
€83.4K
Nivo
-
Osnovna plata
€83.4K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
5 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u United Internet?

€143K

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Пројект Менаџер poziciju u United Internet in Germany iznosi €112,942 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u United Internet za Пројект Менаџер poziciju in Germany je €56,483.

