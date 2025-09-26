Direktorijum kompanija
Medijana Продукт Менаџер kompenzacionog paketa in Germany u United Internet iznosi €96.7K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete United Internet. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025

Medijanski paket
company icon
United Internet
Product Manager
Berlin, BE, Germany
Ukupno godišnje
€96.7K
Nivo
5
Osnovna plata
€86.6K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€10.1K
Godine u kompaniji
0 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u United Internet?

€143K

Najnoviji podaci o platama
Додај накнаду

Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

The highest paying salary package reported for a Продукт Менаџер at United Internet in Germany sits at a yearly total compensation of €253,718. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at United Internet for the Продукт Менаџер role in Germany is €99,728.

Drugi resursi