Medijana Софтверски Инжењер kompenzacionog paketa in Spain u Unit4 iznosi €26.4K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Unit4. Poslednje ažuriranje: 9/26/2025

Medijanski paket
company icon
Unit4
Software Engineer
Granada, AN, Spain
Ukupno godišnje
€26.4K
Nivo
L2
Osnovna plata
€25K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1.4K
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Unit4?

€143K

ЧПП

Unit4 in SpainСофтверски Инжењер最高薪酬方案，年度總薪酬為€33,763。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
Unit4Софтверски Инжењер職位 in Spain年度總薪酬中位數為€26,422。

