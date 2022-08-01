Direktorijum kompanija
Uniswap
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Uniswap Plate

Plate Uniswap kreću se od $179,100 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Менаџер na nižem nivou do $190,950 za Регрутер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Uniswap. Poslednja izmena: 9/20/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $190K

Kripto inženjer

Продукт Менаџер
$179K
Регрутер
$191K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Uniswap je Регрутер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $190,950. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Uniswap je $190,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Uniswap

Srodne kompanije

  • Databricks
  • Spotify
  • Stripe
  • Intuit
  • DoorDash
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi