Unilog Plate

Plate Unilog kreću se od $18,165 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $51,740 za Кастомер Сервис na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Unilog. Poslednja izmena: 9/21/2025

$160K

Кастомер Сервис
$51.7K
Продукт Менаџер
$26.7K
Софтверски Инжењер
$18.2K

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Unilog je Кастомер Сервис at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $51,740. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Unilog je $26,704.

