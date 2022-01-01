Direktorijum kompanija
Unigroup
Unigroup Plate

Plate Unigroup kreću se od $59,706 ukupne kompenzacije godišnje za Дата Аналитичар na nižem nivou do $91,242 za Људски Ресурси na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Unigroup. Poslednja izmena: 10/16/2025

Софтверски Инжењер
Median $85K
Дата Аналитичар
$59.7K
Дата Сајентист
$80.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Људски Ресурси
$91.2K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Unigroup je Људски Ресурси at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $91,242. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Unigroup je $82,700.

