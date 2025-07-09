Direktorijum kompanija
Uni Cards
Uni Cards Plate

Plate Uni Cards kreću se od $28,550 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $67,993 za Софтверски Инжењер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Uni Cards. Poslednja izmena: 9/21/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $68K

Backend softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $61.5K
Дата Сајенс Менаџер
$49.1K

Продукт Дизајнер
$28.6K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Uni Cards je Софтверски Инжењер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $67,993. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Uni Cards je $55,268.

