Direktorijum kompanija
Underdog Fantasy
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

Underdog Fantasy Plate

Plate Underdog Fantasy kreću se od $145,000 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $215,912 za Продукт Дизајнер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Underdog Fantasy. Poslednja izmena: 10/12/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $145K
Продукт Дизајнер
Median $216K

UX dizajner

Регрутер
Median $183K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

94 59
94 59
Продукт Менаџер
$166K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$169K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Underdog Fantasy, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posetite Levels.fyi zajednicu da stupite u kontakt sa zaposlenima iz različitih kompanija, dobijete savete o karijeri i još mnogo toga.

Posetite sada!

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Underdog Fantasy je Продукт Дизајнер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $215,912. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Underdog Fantasy je $169,150.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Underdog Fantasy

Srodne kompanije

  • Stripe
  • Flipkart
  • Amazon
  • Netflix
  • Snap
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi