Direktorijum kompanija
Under Armour
Under Armour Plate

Plate Under Armour kreću se od $32,401 ukupne kompenzacije godišnje za Продаја na nižem nivou do $284,415 za Фешн Дизајнер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Under Armour. Poslednja izmena: 9/21/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $128K
Продукт Менаџер
Median $96.8K
Дата Сајенс Менаџер
$240K

Дата Сајентист
Median $118K
Фешн Дизајнер
$284K
Људски Ресурси
$172K
Информациони Технолог (ИТ)
$165K
Маркетинг
$162K
Маркетинг Операције
$86.2K
Машински Инжењер
$123K
Регрутер
$107K
Продаја
$32.4K
Сајберсекјурити Аналитичар
$163K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$190K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Under Armour je Фешн Дизајнер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $284,415. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Under Armour je $144,903.

