Unacademy Plate

Plate Unacademy kreću se od $7,437 ukupne kompenzacije godišnje za Бизнис Девелопмент na nižem nivou do $108,771 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Unacademy. Poslednja izmena: 10/12/2025

$160K

Софтверски Инжењер
Median $31.3K

Backend softverski inženjer

Продукт Менаџер
Median $28.8K
Рачуновођа
$101K

Бизнис Аналитичар
$29.9K
Бизнис Девелопмент
$7.4K
Дата Аналитичар
$30.1K
Дата Сајентист
$42.6K
Људски Ресурси
$63.9K
Маркетинг
$48.4K
Продукт Дизајнер
$21.6K
Програм Менаџер
$26.2K
Продаја
Median $8.1K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $109K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
Options

U kompaniji Unacademy, Options su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Unacademy je Софтверски Инжењеринг Менаџер sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $108,771. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Unacademy je $30,102.

Drugi resursi