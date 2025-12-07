Direktorijum kompanija
Umpqua Bank
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju
    Levels FYI Logo
  • Plate
  • Finansijski Analitičar

  • Sve Finansijski Analitičar plate

Umpqua Bank Finansijski Analitičar Plate

Prosečna Finansijski Analitičar ukupna kompenzacija in United States u Umpqua Bank kreće se od $120K do $168K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Umpqua Bank. Poslednje ažuriranje: 12/7/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$130K - $151K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$120K$130K$151K$168K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Potrebno nam je samo 3 još Finansijski Analitičar prijavas u Umpqua Bank da otključamo!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plate za manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražioce posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plate

💪 Doprinesi Vaša plata


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Umpqua Bank?

Primajte verifikovane plate u svom inboksu

Pretplatite se na verifikovane Finansijski Analitičar ponude.Dobićete detaljnu analizu kompenzacije putem email-a. Saznajte više

Ovaj sajt je zaštićen reCAPTCHA sistemom i Google Politika privatnosti i Uslovi korišćenja se primenjuju.

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Finansijski Analitičar poziciju u Umpqua Bank in United States iznosi $167,790 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Umpqua Bank za Finansijski Analitičar poziciju in United States je $119,850.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Umpqua Bank

Srodne kompanije

  • Databricks
  • Google
  • PayPal
  • Uber
  • Facebook
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/umpqua-bank/salaries/financial-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.