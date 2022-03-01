Direktorijum kompanija
umlaut
umlaut Plate

Plate umlaut kreću se od $43,418 ukupne kompenzacije godišnje za Софтверски Инжењер na nižem nivou do $98,505 za Технички Програм Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u umlaut. Poslednja izmena: 9/21/2025

$160K

Индустријски Дизајнер
$53.7K
Информациони Технолог (ИТ)
$53.2K
Софтверски Инжењер
$43.4K

Технички Програм Менаџер
$98.5K
ЧПП

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä umlaut on Технички Програм Менаџер at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $98,505. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä umlaut ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $53,452.

