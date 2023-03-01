Direktorijum kompanija
Ula Plate

Plate Ula kreću se od $27,118 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Дизајнер na nižem nivou do $57,128 za Продукт Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Ula. Poslednja izmena: 9/21/2025

$160K

Продукт Дизајнер
$27.1K
Продукт Менаџер
$57.1K
Пројект Менаџер
$35.3K

Софтверски Инжењер
$49.1K
ЧПП

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Ula είναι Продукт Менаџер at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $57,128. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ula είναι $42,171.

