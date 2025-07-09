Direktorijum kompanija
Ujjivan Small Finance Bank
Plate Ujjivan Small Finance Bank kreću se od $5,284 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис Операције na nižem nivou do $49,563 za Солушн Архитекта na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Ujjivan Small Finance Bank. Poslednja izmena: 9/21/2025

$160K

Кастомер Сервис Операције
$5.3K
Маркетинг
$17.1K
Солушн Архитекта
$49.6K

ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Ujjivan Small Finance Bank je Солушн Архитекта at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $49,563. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Ujjivan Small Finance Bank je $17,134.

Drugi resursi