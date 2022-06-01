Direktorijum kompanija
UHS
UHS Plate

Plate UHS kreću se od $45,989 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $189,050 za Софтверски Инжењер na višem nivou.

$160K

Кастомер Сервис
$46K
Дата Аналитичар
$60.3K
Софтверски Инжењер
$189K

ЧПП

በUHS ውስጥ የሪፖርት ተደርጎ ከፍተኛ ክፍያ የተደረገው ሚና Софтверски Инжењер at the Common Range Average level ነው የ$189,050 ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ ጋር። ይህ መሰረታዊ ደመወዝ እንዲሁም ማንኛውም ሊኖር የሚችል አክሲዮን ክፍያ እና ቦነሶችን ያካትታል።
በUHS የተሪፖርት ሆነ አማካይ ዓመታዊ አጠቃላይ ክፍያ $60,300 ነው።

