Udemy Plate

Plate Udemy kreću se od $48,676 ukupne kompenzacije godišnje za Продукт Менаџер na nižem nivou do $382,500 za Пропертк Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Udemy. Poslednja izmena: 9/20/2025

$160K

Софтверски Инжењер
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Дата Сајентист
L3 $165K
L4 $237K
Маркетинг
Median $166K

Продукт Дизајнер
Median $165K
Регрутер
Median $115K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $117K
Бизнис Операција Менаџер
$135K
Бизнис Аналитичар
$255K
Кастомер Сервис
$275K
Дата Сајенс Менаџер
$72.1K
Маркетинг Операције
$139K
Продукт Менаџер
$48.7K
Програм Менаџер
$117K
Пројект Менаџер
$172K
Пропертк Менаџер
$383K
Продаја
$122K
Солушн Архитекта
$218K
Технички Програм Менаџер
$147K
Венчур Капиталиста
$291K
ЧПП

Najbolje plaćena pozicija u Udemy je Пропертк Менаџер at the Common Range Average level sa godišnjom ukupnom kompenzacijom od $382,500. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Udemy je $165,334.

Drugi resursi