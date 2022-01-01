Direktorijum kompanija
Udaan
Udaan Plate

Plate Udaan kreću se od $3,482 ukupne kompenzacije godišnje za Рачуновођа na nižem nivou do $118,850 za Бизнис Девелопмент na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u Udaan. Poslednja izmena: 9/12/2025

$160K

Софтверски Инжењер
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Дата Сајентист
Median $60K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
Median $75.3K

Продукт Менаџер
Median $85.4K
Рачуновођа
$3.5K
Бизнис Аналитичар
$27.9K
Бизнис Девелопмент
$119K
Дата Аналитичар
$17.4K
Фешн Дизајнер
$10.7K
Финансијски Аналитичар
$38.8K
Људски Ресурси
$33.6K
Правни
$34.7K
Маркетинг
$59.6K
Продукт Дизајнер
$36.4K
Програм Менаџер
$58.9K
Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U kompaniji Udaan, Dodele akcija/vlasničkih udela su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (2.08% mesečno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (2.08% mesečno)

ЧПП

The highest paying role reported at Udaan is Бизнис Девелопмент at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $118,850. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Udaan is $38,861.

