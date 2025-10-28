Direktorijum kompanija
trivago
  • Plate
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plate

trivago Menadžer Softverskog Inženjerstva Plate

Medijana Menadžer Softverskog Inženjerstva kompenzacionog paketa in Germany u trivago iznosi €83.3K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete trivago. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Medijanski paket
company icon
trivago
Software Engineering Manager
Dusseldorf, NW, Germany
Ukupno godišnje
€83.3K
Nivo
-
Osnovna plata
€83.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u kompaniji
2 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u trivago?
Block logo
+€50.3K
Robinhood logo
+€77.2K
Stripe logo
+€17.3K
Datadog logo
+€30.3K
Verily logo
+€19.1K
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju u trivago in Germany iznosi €114,680 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u trivago za Menadžer Softverskog Inženjerstva poziciju in Germany je €83,334.

