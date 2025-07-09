Direktorijum kompanija
TripleTen
Radite ovde? Zatražite svoju kompaniju

TripleTen Plate

Plate TripleTen kreću se od $12,936 ukupne kompenzacije godišnje za Кастомер Сервис na nižem nivou do $979,200 za Софтверски Инжењеринг Менаџер na višem nivou. Levels.fyi prikuplja anonimne i verifikovane plate od sadašnjih i bivših zaposlenih u TripleTen. Poslednja izmena: 9/13/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Iskorišćeni

Pregovarali smo o hiljadama ponuda i redovno postižemo povećanja od 30.000+ dolara (ponekad i 300.000+ dolara). Neka vam se plata pregovara ili vaš rezime pregleda od strane pravih stručnjaka - regrutara koji se time bave svakodnevno.

Софтверски Инжењер
Median $96K

Full-Stack softverski inženjer

Кастомер Сервис
$12.9K
Графички Дизајнер
$59.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Продукт Дизајнер
$68.2K
Пројект Менаџер
$28.9K
Софтверски Инжењеринг Менаџер
$979K
Ne vidite svoj naziv pozicije?

Pretražite sve plate na našoj stranici za kompenzacije ili dodajte svoju platu da pomognete otključavanju stranice.


ЧПП

TripleTen میں سب سے زیادہ تنخواہ والا کردار Софтверски Инжењеринг Менаџер at the Common Range Average level ہے جس کا سالانہ کل معاوضہ $979,200 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
TripleTen میں رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $63,736 ہے۔

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za TripleTen

Srodne kompanije

  • Google
  • DoorDash
  • Lyft
  • Amazon
  • Facebook
  • Pogledaj sve kompanije ➜

Drugi resursi