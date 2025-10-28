Direktorijum kompanija
Trip.com
Trip.com Softverski Inženjer Plate

Medijana Softverski Inženjer kompenzacionog paketa in China u Trip.com iznosi CN¥400K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Trip.com. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Medijanski paket
company icon
Trip.com
Backend Software Engineer
Shanghai, SH, China
Ukupno godišnje
CN¥400K
Nivo
hidden
Osnovna plata
CN¥320K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥79.9K
Godine u kompaniji
2-4 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Trip.com?
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u Trip.com in China iznosi CN¥906,220 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Trip.com za Softverski Inženjer poziciju in China je CN¥372,642.

Drugi resursi