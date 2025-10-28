Direktorijum kompanija
  • Plate
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plate

Trip.com Menadžer Proizvoda Plate

Medijana Menadžer Proizvoda kompenzacionog paketa in China u Trip.com iznosi CN¥758K po year. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete Trip.com. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Medijanski paket
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Ukupno godišnje
CN¥758K
Nivo
L5
Osnovna plata
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Bonus
CN¥121K
Godine u kompaniji
1 Godina
Godine iskustva
10 Godine
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Proizvoda poziciju u Trip.com in China iznosi CN¥1,175,529 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Trip.com za Menadžer Proizvoda poziciju in China je CN¥541,157.

