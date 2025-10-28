Direktorijum kompanija
TripAdvisor
  • Plate
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plate

TripAdvisor Softverski Inženjer Plate

Softverski Inženjer kompenzacija in United States u TripAdvisor kreće se od $133K po year za SE1 do $321K po year za PSE1. Medijana year kompenzacionog paketa in United States iznosi $251K. Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete TripAdvisor. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna Kompenzacija po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnovna
Akcije
Bonus
SE1
Software Engineer 1(Početni nivo)
$133K
$112K
$13.1K
$7.4K
SE2
Software Engineer 2
$173K
$132K
$31.4K
$10.2K
SSE
Senior Software Engineer
$233K
$168K
$49.2K
$15.3K
PSE1
Principal Software Engineer
$321K
$199K
$93K
$28.7K
Najnoviji podaci o platama
Kompanija

Lokacija | Datum

Naziv nivoa

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U kompaniji

Ukupna kompenzacija

Osnova | Akcije (god) | Bonus
Plate nisu pronađene
Plate za praksu

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji TripAdvisor, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



Uključeni Nazivi

Ful-stek softverski inženjer

ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Softverski Inženjer poziciju u TripAdvisor in United States iznosi $320,567 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u TripAdvisor za Softverski Inženjer poziciju in United States je $205,000.

