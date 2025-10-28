Direktorijum kompanija
TripAdvisor
TripAdvisor Menadžer Dizajna Proizvoda Plate

Pogledajte strukturu osnovne plate, akcija i bonusa za ukupne kompenzacione pakete TripAdvisor. Poslednje ažuriranje: 10/28/2025

Prosečna ukupna kompenzacija

$221K - $262K
United States
Uobičajeni opseg
Mogući opseg
$194K$221K$262K$276K
Uobičajeni opseg
Mogući opseg

Raspored sticanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip akcija
RSU

U kompaniji TripAdvisor, RSUs su podložni 4-godišnjem rasporedu sticanja:

  • 25% stiče se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stiče se u 2nd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 3rd-GOD (6.25% kvartalno)

  • 25% stiče se u 4th-GOD (6.25% kvartalno)



ЧПП

Najveći paket kompenzacije za Menadžer Dizajna Proizvoda poziciju u TripAdvisor in United States iznosi $276,000 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u TripAdvisor za Menadžer Dizajna Proizvoda poziciju in United States je $194,400.

